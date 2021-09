Tygodniowy przegląd prasy (Wadowice, 5.09-11.09.2021), poznaj najważniejsze informacje z Wadowic

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wadowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.09 a 11.09.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „HYBRYDOWE paznokcie 2021 na co dzień: nudziaki z brokatem, cieliste ombre. Beżowe wzory na paznokcie - inspiracje PINTEREST 12.09.2021”?

Przegląd tygodnia Wadowice od 5.09 do 11.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 HYBRYDOWE paznokcie 2021 na co dzień: nudziaki z brokatem, cieliste ombre. Beżowe wzory na paznokcie - inspiracje PINTEREST 12.09.2021 Szukasz pomysłu na delikatny manicure na co dzień? Nudziaki to klasyk, który od lat nie wychodzi z mody. Kobiety uwielbiają kolor nude, ponieważ pasuje do każdego kształtu paznokci. Kwadratowe, okrągłe, migdałki, nieważne! Ten kolor zawsze się sprawdzi. Po drugie, zarówno krótkie jak i długie paznokcie będą wyglądać bosko w odcieniach nude. Manicure w cielistych kolorach zawsze prezentuje się modnie i elegancko. Stylizację paznokci możesz uzupełnić dodając brokatowe akcenty. Przygotowaliśmy TOP 20 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe z wykorzystaniem lakierów w kolorze nude. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Służebność drogi koniecznej. Zasady jej ustanowienia wyjaśnia radca prawny Jonasz Kita Czym jest służebność drogi koniecznej? Prawnik Jonasz Kita, z kancelarii Lex Projects, wyjaśnia tajniki tego zagadnienia. Warto się z nim zapoznać, zwłaszcza, jeśli nie masz dostępu do drogi publicznej.

📢 Koronawirus. Nadciąga czwarta fala pandemii? Znów ponad 500 zakażeń SARS CoV-2 w kraju. Ile w Małopolsce zach.? [RAPORT 11.09.2021] Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia w sobotę (11 września 2021 r.), badania laboratoryjne potwierdziły zakażenia wirusem SARS CoV-2 u 530 osób w Polsce. Tydzień temu było ich 389. Zmarło osiem osób, w tym trzy wyłącznie z powodu Covid-19. W Małopolsce 41 nowych przypadków. Ile w powiatach: chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim i wadowickim? Sprawdź najnowszy raport.

Tygodniowa prasówka 5.09-11.09.2021 Wadowice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wadowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Michał Sołowow, właściciel spółki Synthos, chce nadal budować elektrownię jądrową. Jest lokalizacja, ale nie jest to Oświęcim [ZDJĘCIA] Prawie dwa lata temu wśród mieszkańców Oświęcimia ogromne emocje wzbudziły plany głównego udziałowca spółki Synthos Michała Sołowowa dotyczące budowy w Polsce małej elektrowni jądrowej. Nie było wtedy mowy o jej lokalizacji, ale wielu oświęcimian było przeświadczonych, że powstanie właśnie w ich mieście na terenach głównej siedziby chemicznego potentata. W ostatnich dniach okazało się, że właściciel Synthosu wspólnie z drugim największym przedsiębiorcą w Polsce Zygmuntem Solorzem połączył w tej sprawie siły i pojawiła się konkretna lokalizacja dla tego przedsięwzięcia. Nie chodzi o Oświęcim, ale Pątnów w woj. łódzkim.

📢 Michał Wiśniewski z żoną Polą tańczą w Zatorze. W Scandinavia Resort & Marine nagrywają nowy teledysk [ZDJĘCIA] Michał Wiśniewski przyjechał z żoną z Polą do Zatora. Tutaj w Scandinavia Resort & Marine popularny piosenkarz nagrywa swój nowy teledysk pt. "Zatańcz ze mną". Za plan zdjęciowy posłużyły m.in. kontenery morskie, które właściciele obiektu wypoczynkowego Scandinavia Resort & Marine zaadaptowali na apartamenty do wynajęcia. 📢 Co oznacza kolor obroży u psa? To informacja na temat osobowości i temperamentu czworonoga. A wszystko zaczęło się od "Yellow Dog" Frywolnie powiewająca żółta, czerwona lub fioletowa chusta przyczepiona do psiej obroży to nie oznaka nowej mody w świecie pupili. Tym sposobem właściciele zwierzaków mogą poinformować otoczenie, że na przykład psiak jest nerwowy, głuchy bądź nie wolno go dokarmiać. Co oznaczają poszczególne kolory? Sprawdź.

📢 Zeppelin na Śląsku. Sterowiec poleci nad Katowicami, Bielskiem, Częstochową, Gliwicami w weekend 11-12 i 14 września 2021 Sterowiec będzie w weekend latał nad regionem, nad Katowicami, Gliwicami, Częstochową, Bielskiem - Białą i Czechowicami-Dziedzicami. I to jaki! Ten Zeppelin ma 75 metrów długości. Takich sterowców jest tylko 6 na świecie. Gdzie i kiedy go oglądać? Oto godziny startów. Biletów na loty Zeppelinem nie można kupić. Organizatorem przelotów jest Grupa ZF - firma, specjalizująca się w rozwiązaniach technologicznych dla branży motoryzacyjnej. 📢 Memy po meczu Polska - Anglia 1:1. Glik jak zapaśnik, Szymański jak czołg 10.09 Polska - Anglia 1:1. Czekaliśmy na wielki mecz na Stadionie Narodowym i nie zawiedliśmy się! Polscy piłkarze postawili się Wyspiarzom, a najbardziej wojowniczy był Kamil Glik, który wcielił się w zapaśnika i rozstawiał Anglików po kątach. Na nic to się wszystko zdało, gdy do akcji wkroczył Harry Kane. Wojciech Szczęsny znów okazał się nieszczęsny, przepuszczając piłkę do siatki po jego strzale. Ale ostatnie słowo należało do Damiana Szymańskiego, który wszedł w angielską obronę jak czołg. Obejrzyjcie najlepsze memy po meczu w naszej galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kalwaria Zebrzydowska. Śp. kardynał Marian Jaworski, przyjaciel Jana Pawła II, ma swoją ulicę [ZDJĘCIA] W Kalwarii Zebrzydowskiej zmieniono nazwę ulicy Rzeźniana na ulicę kardynała Mariana Jaworskiego. Stało się to w rok po śmierci metropolity lwowskiego, przyjaciela św. Jana Pawła II, "kardynała Kalwaryjskiego". 📢 Targanice Górne. Zobaczcie, co potrafi kultowy stary Star C660! Akcja strażaków [ZDJĘCIA] W piątek (3.09.2021) członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Targanic Górnych k. Andrychowa wyciągali z rzeki konar olbrzymiego drzewa. Przy okazji ich wysłużony Star C660 (w dieslu) dał popis swoich umiejętności. Miłośnicy motoryzacji są zachwyceni. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Klecza Dolna k. Wadowic. Kartony zablokowały DK 52 pod słynnym wiaduktem. Kierowcy: akcja jak śmierć Hanki z M jak Miłość [ZDJĘCIA] W czwartek (9.09.2021) na drodze krajowej nr 52 (Kraków - Bielsko) w Kleczy Dolnej k. Wadowic doszło do nietypowego zdarzenia. Pod słynnym wiaduktem w Kleczy Dolnej z najwyraźniej źle zabezpieczonej naczepy ciężarówki wysypały się kartony i śmieci. Droga była nieprzejezdna przez blisko godzinę, w tym czasie trwało sprzątanie kartonów z "krajówki". - To jak śmierć Hanki z M jak Miłość - komentowali kierowcy. Ten wiadukt na DK 52 jest pułapką dla kierowców, którzy często się tu klinują.

📢 W piątek Wadowice zamykają punkt szczepień na Covid-19. Nie było chętnych by się zaszczepić W piątek, 10 września, Wadowice zamykają punkt szczepień powszechnych. Powód: nie było chętnych, by szczepić się na koronawirusa. 📢 Papryka - przepisy. Zobacz TOP 10 dań z papryką naszych Czytelników [PRZEPISY] Papryka - przepisy. Papryka to witaminowa bomba. Czy wiecie, że ma więcej witaminy C niż cytryna? Sezon na paprykę w pełni, więc warto ją wprowadzić do codziennego menu. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 przepisów na dania z papryka naszych Czytelników.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Wadowice. Budują nową trasę rowerową. To będzie pierwszy odcinek VeloSkawa [ZDJĘCIA] Trwa budowa ścieżki rowerowej Wadowice – Jaroszowice, czyli pierwszego odcinka trasy VeloSkawa, który ma być częścią większej inwestycji: VeloMałopolska. Nowa ścieżka rowerowa w Wadowicach ma zostać oddana do użytku jeszcze w tym roku. Zobaczcie zdjęcia z budowy.

📢 Ślub Karoliny MAŁYSZ z Kamilem Czyżem. Na hucznym weselu w Szczyrku bawiła się Justyna Żyła ZDJĘCIA Karolina Małysz wzięła ślub z Kamilem Czyżem. Uroczystość odbyła się w sobotę 4 września 2021 roku. - To już oficjalne, mam też syna! - cieszyła się Izabela Małysz, publikując zdjęcie nowożeńców na Instagramie. Na przyjęcie weselne młoda para i goście udali się do domu weselnego „Romeo i Julia” w Szczyrku. Bawiono się do białego rana, a zdjęcia z przyjęcia pojawiły się w mediach społecznościowych. Możecie je obejrzeć w naszej galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Nowe skutki uboczne preparatów na Covid-19 AstraZeneca i Johnson & Johnson – EMA aktualizuje listę! Obok znanych już skutków ubocznych szczepionek na Covid-19 firm AstraZeneca i Johnson & Johnson pojawiły się nowe. Europejska Agencja Leków (EMA) zaktualizowała listę niepożądanych odczynów poszczepiennych występujących po podaniu tych preparatów.

📢 Krychowiak jak zbawca? Czym zaskoczy Angoli? MEMY przed meczem Polska - Anglia 8.09 Pamiętacie fryzurę Grzegorza Krychowiaka z meczu Polski z Anglią na Wembley? Nasz piłkarz zrobił wtedy furorę wśród miłośników memów, choć niekoniecznie na boisku. Czy tym razem "Krycha" zaskoczy przybyszów z Wysp lepszą skutecznością? Oby! Obejrzyjcie memy przed meczem Polska - Anglia w naszej galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

