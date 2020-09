Tygodniowy przegląd prasy (Wadowice, 30.08-5.09.2020), poznaj najważniejsze informacje z Wadowic

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wadowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W piątek (4 września) przed godz. 19 w jednym z domów przy ul. Biała Droga w Choczni (gm. Wadowice) doszło do wybuchu butli z gazem. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala.

W piątek, późnym popołudniem, policja poinformowała o zatrzymaniu trzech osób w sprawie śmiertelnego potrącenia Anny Karbowniczak. Szczegóły mają być znane najwcześniej w sobotę. My ujawniamy wątek gróźb, które Ania dostała tuż przed śmiercią. Sprawę wypadku i gróźb przejęła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

We wtorek w Kętach otwarto nowy market sieci Action. Z tej okazji przygotowano dla klientów promocje. Zainteresowanie było duże.

13 - letnia Gabrysia Katzer ze wsi Brody k. Kalwarii Zebrzydowskiej robi karierę w show biznesie. Po występie w Szansie na Sukces nagrała singiel i teledysk. Możecie go tu zobaczyć.

10 osób z powiatu wadowickiego, 5 z powiatu oświęcimskiego, 3 z chrzanowskiego i 2 z olkuskiego. To bilans ostatniej doby, jeśli chodzi o nowe przypadki koronawirusa w naszym regionie.

To już 4 września wielkie wydarzenie w Zatorlandzie w Zatorze, największym w Europie Parku Ruchomych Dinozaurów. Po raz siódmy odbędzie się tam charytatywne wydarzenie „Dzień Uśmiechu”. Darmowy wstęp do tego wyjątkowego parku będą mieć wszystkie osoby niepełnosprawne, dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz domów dziecka. Co ważne, darmowy wstęp przysługuje również opiekunom.

Oszuści wyłudzający pieniądze przez telefon masowo nagabywali emerytki z Wadowic. Seniorki jednak nie dały się nabrać i zaawiadomiły policję, która teraz szuka sprawców.