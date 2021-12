Tygodniowy przegląd prasy 12.12.2021: Wadowice, 5.12-11.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Wadowic

Przegląd tygodnia: Wadowice, 12.12.2021. 5.12 - 11.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Strażacy przyjechali na miejsce zdarzenia i widząc samochód osobowy wbity w drzewo nie wierzyli, że kierująca przeżyła. Zgłoszenie w sobotnie popołudnie 11 grudnia 2021 r otrzymali o godz. 14.15. Na ul. Biała Droga w Wieprzu (pow. wadowicki), natychmiast ruszyli strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Andrychów, druhowie ochotnicy z OSP Wieprz, policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

W rozkładzie jazdy PKP, który obowiązuje od niedzieli, 12 grudnia, pojawiły się nowe połączenia. Szybka Kolej Aglomeracyjna dociera już do Skawiny i Oświęcimia przez Trzebinię i Chrzanów. Z Wadowic dojedzie się do Krakowa Głównego. A jeszcze przed nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia pociągi wrócą na trasę z Krakowa Głównego do Zakopanego.