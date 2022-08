Trasy rowerowe do 33 km od Wadowic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 13 - 14 sierpnia?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Wadowic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Wadowic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 44,02 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 225 m

Suma podjazdów: 1 214 m

Suma zjazdów: 1 170 m

Trasę dla rowerzystów z Wadowic poleca Darwa

Start z doliny Będkowskiej przez Jerzmanowice, Sąspów, Bukowiec do Pieskowej Skały a później doliną Prądnika do Ojcowa przez bramę Krakowską do Studzienki, Pradła, Zelków, Bolechowice, Karniowice, Kobylany i dolina Będkowska i tradycyjny pstrąg na zakończenie intensywnego wysiłku. Momentami było ciężko ale w grupie wesoło. Pozdrawiam uczestników.

