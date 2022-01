Trasy rowerowe do 33 km od Wadowic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Trasy rowerowe z Wadowic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 33 km od Wadowic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 29 stycznia w Wadowicach ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 30 stycznia w Wadowicach ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%.

🚲 Trasa rowerowa: Barbie zwiedza Jurę

Stopień trudności: 2

Dystans: 38,96 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 220 m

Suma podjazdów: 1 413 m

Suma zjazdów: 1 418 m

JIMMYtm poleca trasę rowerzystom z Wadowic

Jako że Barbie śmiga już na rowerze drugi sezon, postanowiłem zabrać ją w teren trochę ciekawszy niż płaskowyże katowickie. Wybór padł na Jurę i teren już mi znany.

Trasa przez pierwsze 8-10 km wymagająca ciut więcej uwagi niż poświęca leniwiec zabierający się do snu, ale to Jura, a nie kółko różańcowe. Kamienie i korzenie występują od czasu do czasu.

Ale dla ich wielbicieli trasa obowiązkowa, dalsze 28 km może nie już tak mocno wymagające technicznie, ale za to dość interwałowe, ale prawdziwy rowerzysta górek się nie boi :))

Polecam dla każdego chcącego sprawdzić się w trudniejszym niż niziny terenie, a jednocześnie bojącego się jeszcze wybrać w góry.

