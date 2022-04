Trasy rowerowe do 33 km od Wadowic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 30 kwietnia - 1 maja?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w okolicy Wadowic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 30 kwietnia - 01 maja przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 33 km od Wadowic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Wadowic proponujemy na weekend 30 kwietnia - 01 maja.

Rowerem w pobliżu Wadowic We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Wadowic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 30 kwietnia w Wadowicach ma być 16°C. Nie powinno padać. W niedzielę 01 maja w Wadowicach ma być 17°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Fajne Jaworzno:) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,44 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 1 025 m

Suma zjazdów: 1 054 m Keradbik poleca trasę mieszkańcom Wadowic Dawno nie odwiedzałem rowerem terenu Jaworzna,postanowiłem więc zobaczyć co słychać w moim mieście,no i zrobiła się fajna wycieczka,trochę po ulicach -centrum,jeleń ,sobieski,trochę po lasach i łąkach.Znalazłem kilka ciekawych rzeczy wartych zobaczenia:murale na filarach wiaduktu pod obwodnicą,powstający ogromny blok energetyczny przy el.J-no III,w Jeleniu ul.Wielkich łowów:)) dużo pisania a warto zobaczyć samemu ,więc na rower i krótka przejażdżka (z Jelenia pod Sobieski cały czas pod górkę ) pozdrawiam.

🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem podkrakowskich wulkanów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 11,4 km

Czas trwania wyprawy: 43 min.

Przewyższenia: 131 m

Suma podjazdów: 220 m

Suma zjazdów: 158 m Trasę rowerową mieszkańcom Wadowic poleca Buchtini W niezwykły pejzaż stanowiący kombinację błękitu nieba, zieleni lasów, pozłacanych łanów zbóż, w okolicach Krzeszowic człowiek wplótł biel wapieni wraz z licznymi odcieniami melafiru i tufu; od ciemnoszarego poczynając, a na czerwieni kończąc.

Te ostatnie skały stanowią ślady po aktywności wulkanicznej towarzyszącej deformacjom waryscyjskim sprzed 280 mln lat. Rozżarzona płynna skała z głębin Ziemi usiłowała wtedy wielokrotnie wydostać się na powierzchnię. Ówczesnej aktywności wulkanicznej towarzyszyły pełne dramatyzmu wylewy lawy i emisje popiołów. A z zasnutego dymami nieba czasem spadał deszcz bomb wulkanicznych. Z upływem dziesiątek milionów lat niszcząca działalność erozji oraz osady licznych mórz, które tu wkraczały, po tym jak wulkany zamilkły raz na zawsze, zatarły pierwotne kształty stożków.

Przy drodze prowadzącej z Alwerni do Regulic nie musimy nawet rozstawać się z naszym pojazdem, aby przyjrzeć się bliżej ogromnej pokrywie lawowej wyłaniającej się spod ziemi. W tym nieczynnym już od lat małym kamieniołomie odsłania się melafir. Dolna część ściany przedstawia sobą melafir zbity, natomiast górna część ten fragment pokrywy lawowej, który kiedyś intensywnie odgazowywał się. Doskonale tutaj widać małe, jasne ziarenka minerałów wtórnych wypełniające puste przestrzenie po niegdysiejszych banieczkach gazów. Zaraz za kamieniołomem skręcamy w wąską ścieżkę i podążamy na północ za znakami żółtego szlaku. Po 300 metrach jazdy, w zasadzie lawirowania pomiędzy dwumetrowymi pokrzywami, nieco poparzeni, wynurzamy się z lasu, wskakujemy na asfalt i skręcamy w lewo. Teraz czeka nas krótki odcinek stromego podjazdu, do skrzyżowania z ul. Melafirową. Warto tutaj zaznaczyć, że odchodząca w lewo droga prowadzi do zamkniętego kamieniołomu, gdzie AGH przeprowadza eksperymenty z materiałami wybuchowymi. Natomiast jadąc ul. Melafirową dotrzemy do dużego kamieniołomu, który kiedyś wgryzał się w południowe zbocze Góry Kamionki. Można tu przekonać się, jak grube były permskie potoki lawowe.

Wędrując od kamieniołomu do kamieniołomu często turystom nasuwa się niepokojąca myśl, czy nie obudzą się znowu te małopolskie wulkany. Oczywiście naukowcy uspokajają, że ten scenariusz jest nieprawdopodobny, gdyż dawno już utraciły połączenie z ogniskami magmowymi. Niedowiarkom pokazują wybudowany przed kilkoma wiekami na jednej z kopuł lawowych zamek w Rudnie. Droga z Regulic do Rudna obfituje w liczne strome podjazdy, dlatego przed wyruszeniem w trasę warto nieco odetchnąć przy Jurajskim Źródełku.

Jedziemy do Nieporazu. Skręcamy w prawo. Pniemy się w górę. Nagrodą za trud włożony w pokonywanie wzniesienia są przepiękne widoki roztaczające się po stronie północnej. W oddali widać tzw. "Jaja Kosmitów" (dziś "Alvernia Studios"). Przejeżdżamy nad autostradą i odbijamy w prawo. Na horyzoncie pojawiają się ruiny zamku Tenczyn. Patrząc na nie, trudno sobie wyobrazić, że kiedyś ten zamek nazywano "Małym Wawelem". Ufortyfikowana budowla została przez Szwedów zdobyta. Najeźdźcy poszukiwali w murach zamkowych skarbu koronnego. Ze złości, że nic nie znaleźli, wszystko spalili. Gdy ucichł tętent końskich kopyt i opadł kurz, kolejni właściciele częściowo zamek odbudowali. Ale w połowie XVIII w. od uderzenia pioruna wybuchł groźny pożar, po którym już się nie podniósł.

Jaka szkoda, że dziś z uwagi na niebezpieczeństwo zawalenia się budowli zamkowa brama jest zamknięta. Jeszcze całkiem niedawno z ruin można było się zachwycać wspaniałym widokiem na Tenczyński Park Krajobrazowy. Jesienią turystów spoglądających przez puste otwory okienne w stronę Krakowa zachwycały mieniące się wszystkimi odcieniami koloru złotego lasy, w których nieprzerwanie od kilku wieków opowiada się o wielkich skarbach znajdujących się w lochach zamkowych. I wielu zwiedzionych wizją nieprzebranych bogactw daje tej legendzie wiarę. Uzbrojeni w nowoczesne wykrywacze metalu poszukiwacze skarbów penetrują każdy zakamarek zamkowego wzgórza. Nie chcą tylko przyznać z jakim skutkiem. Tymczasem łatwiej tu o inny skarb...

Starsi mieszkańcy Rudna, pamiętający czasy uprawy ziemi za pomocą pługa ciągniętego przez konie, z wyraźnym sentymentem przyznają, że czasem wyorywali różnobarwne minerały. A dziś, odwiedzając pobliskie kamieniołomy, pozostaje jedynie liczyć na przysłowiowy łut szczęścia. Okolica znana jest tego, że w bardzo starych permskich skałach wylewnych odnajduje się agaty czy ametysty o przepięknym fioletowym zabarwieniu. Aczkolwiek uprzedzić wypada, iż wulkaniczne skały bardzo niechętnie oddają swe klejnoty.

🚲 Trasa rowerowa: Jezioro Żywieckie, Międzybrodzkie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 43,03 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 425 m

Suma podjazdów: 969 m

Suma zjazdów: 969 m Rowerzystom z Wadowic trasę poleca Seber03 Opisana wycieczka miała na celu objechanie jezior Międzybrodzkiego i Żywieckiego. Droga w większości przebiegała asfaltami. Jazdę rozpoczęliśmy w miejscowości Sól, dalej wdrapaliśmy się ulicami do Kozubnika, gdzie stoi kilkanaście opuszczonych i zrujnowanych hoteli. Polecam obejrzeć. Szlakiem niebieskim (jedyny odcinek górski) wdrapaliśmy się na szczyt góry Żar. Długi i imponujący zjazd prowadził drogą asfaltową (można zjechać trudniejszą trasą downhillową) do Międzybrodzia i dalej wzdłuż jeziora. Nieprzyjemny odcinek wiódł ruchliwą ulicą 69 z Żywca. Po skręcie w prawo do Zarzecza droga opustoszała i można było spokojnie jechać w kierunku Tresnej. Stamtąd dalej zachodnim brzegiem podążaliśmy do końca naszej wycieczki.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Wadowic

🚲 Trasa rowerowa: Bursztynowy Szlak Greenways - Gmina Skawina Trasa 12 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,36 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 41 m

Suma zjazdów: 163 m Trasę dla rowerzystów z Wadowic poleca Rowerowaskawina

Szlak w Gminie Skawina przebiega nieopodal uroczego modrzewiowego kościoła z XV w. w Woli Radziszowskiej - perły architektury sakralnej w gminie. Faktyczna długość szlaku na obszarze projektu wynosi 15,2 km.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno Stopień trudności: 2.0

Dystans: 24,01 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podjazdów: 998 m

Suma zjazdów: 1 012 m Keradbik poleca trasę mieszkańcom Wadowic

W okolicach Jaworzna można zobaczyć ładne miejsca, blisko, a ludzie nie wiedzą, że takie miejsca są.

