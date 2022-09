Tomice pod Wadowicami. Pijany mężczyzna jechał hulajnogą elektryczną. Wpadł do rowu OPRAC.: Małgorzata Gleń

Ponad 2,6 promila alkoholu w organizmie miał 27-latek, który poruszając się na hulajnodze elektrycznej wjechał do przydrożnego rowu w Tomicach. Mężczyzna trafił do szpitala. Czeka go też sąd.