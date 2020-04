Szokujące zdjęcia. Zużyte rękawiczki walają się po Andrychowie. Tak można się zarazić koronawirusem!

WIELKIE ZMIANY w Wadowicach! Otworzą przedszkola, muzea i galerie

Branża handlowa przekonała rząd do otwarcia sklepów. Otwarte mają być też. m.in. żłobki, przedszkola, muzea i hotele, ale będą dodatkowe obostrzenia. Co to oznacza dla mieszkańców Wadowic?