Świnna Poręba. Zatrzymany pirat drogowy. Już wcześniej stracił prawo jazdy

Zimna woda zdrowia doda? Tak uważają morsy z Doliny Morsa

Nad Skawą coraz częściej można zobaczyć biwakujących ludzi w strojach kąpielowych. Gdyby to jeszcze było lato, to nic dziwnego. Ale oni wolą do kąpieli lodowatą wodę. Zawiązała się nowa grupa morsów z Doliny Morsa.