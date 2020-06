Święto Małopolski w papieskim muzeum w Wadowicach. Będą gry dla dzieci

W najbliższy weekend każde dziecko, które odwiedzi progi domu rodzinnego Jana Pawła II podczas zwiedzania otrzyma specjalną kartę zadań, która pozwoli na rozwiązanie zakodowanego hasła. Na najlepszych czekają nagrody, a na wszystkich drobne upominki.

Serdecznie zapraszamy w sobotę - 20 czerwca i w niedzielę - 21 czerwca w godzinach od 10.00 do 17.15. Jednocześnie informujemy, że zwiedzanie możliwe jedynie w formie indywidualnej (bez przewodnika). Co 15 minut do Muzeum może wejść 5 osób