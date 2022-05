Święto Konstytucji 3 Maja. Pochody w Wadowicach i Andrychowie. Piknik patriotyczny w Kalwarii Zebrzydowskiej

Andrychów

Pochód uformuje na placu przed kościołem pw. św. Stanisława, a następnie przemaszeruje ul. Włókniarzy, ul. Starowiejską i ul. Szewską by złożyć wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową przy skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Szewską.

Kalwaria Zebrzydowska

Tutaj zbiórka delegacji wraz z pocztami sztandarowymi miała miejsce o godz.9 pod Urzędem Miasta. Potem nastąpiło wspólne przejście do kościoła parafialnego pw. św. Józefa na rynku. Zaplanowano też złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą uchwalenie Konstytucji Trzeciego Maja, przy ul. Trzeciego Maja, odśpiewanie hymnu i koncert utworów patriotycznych w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Orkiestry Dętej OSP Przytkowice.

Od godz. 14. do 17. będzie miał miejsce rodzinny piknik patriotyczny na placu przyległym do sali widowiskowej CKSiT, przy ul. Niemczynowskiego.