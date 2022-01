Styczeń 2022 w Wadowicach: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2021

Przegląd grudnia 2021 w Wadowicach: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Czego życzyć z okazji Nowego Roku? Zobacz najpiękniejsze życzenia i wierszyki do wysłania znajomym i rodzinie. Nowy Rok jest to międzynarodowe święto przypadające na 1 stycznia. W wielu religiach i kulturach jest to symbol przejścia do nowego cyklu świata. Jest to także pierwszy dzień roku kalendarzowego. Dzień poprzedzający Nowy Rok jest nazywany Sylwestrem i wiele osób kojarzy go z huczną zabawą.

Dom rodziny Mamcarczyków z Chełmka nazywany jest najpiękniejszym, świątecznym domem w Polsce. Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem, bo zapierające dech w piersiach iluminacje, tysiące lampek oraz ponad setka figur zamieniają to miejsce w prawdziwą bajkową krainę, którą przyjeżdżają podziwiać turyści z całej Małopolski i Śląska.