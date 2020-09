Siatkówka. MKS Andrychów bardzo gościnny. Puchar Burmistrza w czeskich rękach

Być może końcowy wynik nie jest zaskoczeniem, bo andrychowianie, jako drugoligowiec, byli najniżej sklasyfikowanym zespołem w turniejowym towarzystwie, ale trochę wstyd. Zespół z Ostrawy reprezentował czeską ekstraklasę natomiast ekipy z Jaworzna i Krakowa to polscy pierwszoligowcy.

W swoim pierwszym meczu andrychowianie przegrali z MCKiS Jaworzno 2:3 (25:21, 25:22, 23:25, 19:25, 13:15). Kibice zaczęli się zastanawiać, czy aby ich pupile nie zaprezentowali zbyt dużych wahań formy, grając falami.

- Dla nas mecze turniejowe były otwarciem okresu gier kontrolnych – przypomina Dariusz Syguła, trener MKS Andrychów. - Potraktowaliśmy je typowo szkoleniowo. Wynik był sprawą drugorzędną. Wcześniej mieliśmy ustalone, którzy zawodnicy kiedy zagrają, bez względu na wynik – andrychowski szkoleniowiec wyjawia taktyczne kulisy rywalizacji.

Gdyby andrychowski szkoleniowiec miał ochotę pójść – jak to mówią – na wynik, pewnie ustaliłby najsilniejszy skład, w którym dokonywałby niewielu zmian. Jednak na tym etapie przygotowań do nowego sezonu nie o to chodziło.