Ścieżki spacerowe do 33 km od Wadowic. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 8 - 9 stycznia?

Wycieczki ze spacerem w okolicy Wadowic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 33 km od Wadowic, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 08 stycznia w Wadowicach ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 09 stycznia w Wadowicach ma być 1°C. Nie będzie padać.

🌳 Trasa spacerowa: Widok na Suchą Górę

Stopień trudności: 1

Dystans: 3,72 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 171 m

Suma podejść: 334 m

Suma zejść: 296 m

Miharu poleca trasę spacerowiczom z Wadowic

Trasa bez stromych podejść, niezbyt wymagająca. W sam raz na popołudniowy spacer. Po drodze Park Czarnego Daniela, przekroczenie strumienia (jest mostek) i na zakończenie piękne widoki na okolicę Suchej Góry.

