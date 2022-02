Ścieżki spacerowe do 33 km od Wadowic. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 12 - 13 lutego?

Ścieżki spacerowe w okolicy Wadowic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 33 km od Wadowic, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 12 lutego w Wadowicach ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 13 lutego w Wadowicach ma być 6°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🌳 Trasa spacerowa: Wyprawa po ciszę

Stopień trudności: 1

Dystans: 14,64 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 235 m

Suma podejść: 488 m

Suma zejść: 589 m

Trasę spacerową mieszkańcom Wadowic poleca AirWrona

Zapowiadająca się dobra pogoda na pierwszy dzień majówkowego weekendu oznacza tłumy turystów na popularnych szlakach, a to odbiera przyjemność z podróżowania. Dlatego postanowiłem wybrać się w zachodnią część Beskidu Makowskiego.