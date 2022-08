Ścieżki rowerowe do 33 km od Wadowic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 20 - 21 sierpnia?

Rowerem w pobliżu Wadowic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Wadowic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 43,03 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 425 m

Suma podjazdów: 969 m

Suma zjazdów: 969 m

Trasę rowerową mieszkańcom Wadowic poleca Seber03

Opisana wycieczka miała na celu objechanie jezior Międzybrodzkiego i Żywieckiego. Droga w większości przebiegała asfaltami. Jazdę rozpoczęliśmy w miejscowości Sól, dalej wdrapaliśmy się ulicami do Kozubnika, gdzie stoi kilkanaście opuszczonych i zrujnowanych hoteli. Polecam obejrzeć. Szlakiem niebieskim (jedyny odcinek górski) wdrapaliśmy się na szczyt góry Żar. Długi i imponujący zjazd prowadził drogą asfaltową (można zjechać trudniejszą trasą downhillową) do Międzybrodzia i dalej wzdłuż jeziora. Nieprzyjemny odcinek wiódł ruchliwą ulicą 69 z Żywca. Po skręcie w prawo do Zarzecza droga opustoszała i można było spokojnie jechać w kierunku Tresnej. Stamtąd dalej zachodnim brzegiem podążaliśmy do końca naszej wycieczki.

