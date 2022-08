Ścieżki rowerowe do 33 km od Wadowic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 27 - 28 sierpnia?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Wadowic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 33 km od Wadowic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

🚲 Trasa rowerowa: Góra Żar dzień 2

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 98,17 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 489 m

Suma podjazdów: 1 002 m

Suma zjazdów: 1 060 m

Trasę rowerową mieszkańcom Wadowic poleca Dari37

...po kolacji i dobrze przespanej nocy kolejny trudny dzień, do pokonania podjazd pod Żar. Krótkie, ale mordercze odcinki podjazdu - masakra!! Tak jak pierwszego dnia kilka odpoczynków, trochę piechotką, ale w finale cel osiągnięty, około godzinki oddechu na górze, kilkanaście fotek, parę filmików, coś na ząb i trzeba było się zbierać do zjazdu. Do domu zostało 85 km, więc było co kręcić.

