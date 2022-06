Rowerem do 33 km od Wadowic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 18 - 19 czerwca?

Trasy rowerowe z Wadowic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Wadowic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Zielona pętla wokół Chrzanowa

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,47 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podjazdów: 1 274 m

Suma zjazdów: 1 289 m

Trasę dla rowerzystów z Wadowic poleca Keradbik

Warto przejechać,trzymając się zielono oznaczonego szlaku,zobaczyć można piękne i ciekawe miejsca.Trasa niezbyt wymagająca chociaż troszkę można się zmęczyć.Z Jaworzna można ją zacząć przy byczyńskich groblach,lub w Chrzanowie na rynku,warta polecenia więc polecam;)

🚲 Trasa rowerowa: Doliny Podkrakowskie i Ojców

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,03 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 202 m

Suma podjazdów: 851 m

Suma zjazdów: 850 m