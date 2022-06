Rowerem do 33 km od Wadowic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 lipca?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową z Wadowic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 33 km od Wadowic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Wadowic warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe w pobliżu Wadowic We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 33 km od Wadowic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Żywiec - Łysina - Łamana Skała - Potrójna - Kocierz - Żywiec Stopień trudności: 2.0

Dystans: 52,24 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 576 m

Suma podjazdów: 2 287 m

Suma zjazdów: 2 318 m Diabelek275 poleca trasę rowerzystom z Wadowic Start z Żywca w kierunku Łysiny (779 m n.p.m.) Od tego momentu zaczynamy przyjemną wspinaczkę jeszcze drogą asfaltową. Momentami nachylenie przekracza 20% :) Docierając na szczyt Łysiny udajemy się zielonym szlakiem w kierunku Łamanej Skały (929 m n.p.m.) Po drodze oprócz pięknych widoków w kierunku Babiej Góry i Pilska mijamy Jaskinię Lodową oraz Jaskinię Czarne Działy. Niestety w czasie jazdy przekonaliśmy się, że zima w górach jeszcze się nie skończyła:) Przez szczyt Mlada Hora docieramy do do Łamanej. Stąd czerwonym szlakiem w większej części trasy pchamy rowery, co jakiś czas wpadając w zaspy ok. metrowej głębokości, zmierzamy do Potrójnej (883 m n.p.m.). Kilka fotek Babiej Góry i dalej czerwonym na Przełęcz Kocierską (718 m n.p.m.) To był najprzyjemniejszy odcinek dzisiejszego dnia. Fajne techniczne zjazdy + kilka podjazdów i to wszystko bez towarzystwa śniegu, ufff. W zajeździe górskim na przełęczy uzupełniamy płyny:) (oczywiście bezalkoholowe). Szybki zjazd (nawet 67 km/h) do Kocierza i powrót w kierunku Żywca. Ogólnie wyjazd uznajemy za udany choć dawno tak nie dostaliśmy w ... nogi:)

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka rowerowa z Żywca do Lachowic Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,9 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 294 m

Suma podjazdów: 621 m

Suma zjazdów: 533 m Pawel.k poleca trasę mieszkańcom Wadowic Rozpoczynamy wycieczkę z samego centrum Żywca, w Parku Zamkowym, który należy do kompleksu Zamkowego (istniejący obecnie w Żywcu zamek powstał prawdopodobnie po 1477 r., kiedy stary zamek został zniszczony przez wojska polskie. Incydent ów miał miejsce, gdy ród Komorowskich próbował przekazać zamek w ręce Macieja Korwina. Mimo zdrady król ponownie oddał miasto we władanie Komorowskim, którzy w jego centrum wybudowali nowy zamek. W 1624 r. Żywiec przejęła królowa Konstancja, a następnie Jan Kazimierz. W 1656 r. Szwedzi zdobyli i zniszczyli zamek. Kolejnymi właścicielami zamku byli Wielopolscy, książę Albrecht saski, a od 1838 r. Habsburgowie. Ci ostatni przebudowali go gruntownie i zamieszkiwali do 1939 r.).

Wychodzimy z parku wprost na Kościół Katedralny Narodzenia NMP (zbudowano go w 1. połowie XV wieku, od 1992 r. kościół pełni funkcję konkatedry Diecezji Bielsko-Żywieckiej). Skręcamy w prawo i podążamy drogą 945 za znakami na Korbielów. Po kilku kilometrach za znakami skręcamy na drogę do Trzebini. Tu droga powoli pnie się do wsi Trzebinia Górna (ładne widoki na Kiczorę- 838 m n.p.m. czy Skałę - 946 m n.p.m.), aby znów zjechać w dół do Juszczyny (skręcamy w lewo). Po kilometrze, po lewej bardzo ciekawy drewniany kościółek Nawiedzenia NMP z lat 1924-27. Po wyjechaniu z Juszczyny pniemy się w górę na Przełęcz u Poloka, skąd rozciąga się wspaniały widok nawet na masyw Babiej Góry. Na przełęczy dołączamy do czarnego szlaku rowerowego, który zaprowadzi nas do Jeleśni. Zjeżdżamy w dół do Sopotni Małej, ważne aby na pierwszym skrzyżowaniu skręcić w lewo i już później cały czas prosto do głównej drogi 945. Skręcamy dalej za czarnym szlakiem i po kilometrze dojeżdżamy do centrum Jeleśni z zabytkową Starą Karczmą (najcenniejszym zabytkiem potwierdzającym wielowiekową historię Jeleśni. Jest to jedna z ostatnich oryginalnych karczm w tej części Europy, należąca do najstarszego typu karczmy polskiej o konstrukcji zrębowej oraz cennych walorach historycznych i kulturowych. Data wybudowania karczmy z drzewa modrzewiowego jest trudna do ustalenia. Pewne jest, że w 1608 roku Mikołaj Komorowski założył w Jeleśni folwark, a w niedługim czasie wybudowano okazałą karczmę pańską, która przetrwała do naszych czasów).

Po zjedzeniu smacznego obiadu w karczmie wsiadamy na rower i od razu na wprost karczmy za znakami skręcamy na Przyborów i Koszarową. Mijamy wymienione wsie, w każdej z nich znajdują się ciekawe tradycyjne drewniane zabudowania gospodarcze i kościółki. W Lachach skręcamy w prawo i podążamy niebieskim szlakiem rowerowym za drogą przez gęste lasy Beskidu Makowskiego, aż docieramy do ostatniego punktu dzisiejszej trasy. Jest to jeden z najładniejszych kościółków na trasie Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej - kościół pw. św. św. Piotra i Pawła w Lachowicach (zbudowany został w 1789 r. W XIX i XX w. był kilkakrotnie odnawiany, nie wpłynęło to jednak na jego wygląd. Dachy świątyni oraz daszki obiegających cały budynek, częściowo oszalowanych podcieni, pokryte są gontem, ściany zaś oszalowane deskami. Pochyła wieża zwieńczona jest kulistym hełmem).

🚲 Trasa rowerowa: Beskid Mały Stopień trudności: 2.0

Dystans: 62,04 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 638 m

Suma podjazdów: 2 687 m

Suma zjazdów: 2 684 m Rowerzystom z Wadowic trasę poleca JIMMYtm Miało być całkowicie po górach, ale niestety burza zmusiła do kończenia na asfalcie.

zaczynamy z Góry Żar szlakiem czerwonym, potem klasyczna ósemka, czyli w miejscu łączenia szlaków przeskakujemy na zielony i wracamy czerwonym znów do łączenia, i tak na zmianę.

Trasa niezła, dużo podjazdów i zjazdów, jak to w Beskidzie Małym. Polecam dokończyć terenem, a nie jak u mnie, asfaltem :(

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Wadowic

🚲 Trasa rowerowa: Sopotnia Rysianka Lipowska Boracza Stopień trudności: 2.0

Dystans: 43,19 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 801 m

Suma podjazdów: 1 328 m

Suma zjazdów: 1 325 m Bodzio__pl poleca trasę mieszkańcom Wadowic

Najpierw podjazd asfaltem, dosyć łatwo nabieramy wysokości, potem szutrówka nie jest już tak łatwo, następnie przełaj po lesie i to jest esencja wyjazdu - ale za to dookoła pola jagód, na końcu błotnistym szlakiem aby rower nabrał dobrego wyglądu - bo wrócić z czystym rowerem to tak jakby wcale nie wyjechać....

Dystans: 152,97 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 698 m

Suma podjazdów: 1 366 m

Suma zjazdów: 1 360 m Svengips poleca trasę mieszkańcom Wadowic

Trasę rozpoczynam w domu czyli w Zembrzycach. Początkowo kieruję się do Suchej Beskidzkiej słynącej z renesansowego zamku nazywanego Małym Wawelem i karczmy Rzym, następnie przez Stryszawę i Lachowice za którymi czeka mnie pierwszy podjazd na przełęcz za którą będziemy mieć już zjazd przez Koszarawę do Jeleśni. W Jeleśni na skrzyżowaniu obok zabytkowej karczmy skręcam w lewo i przez Korbielów jadę do przejścia granicznego na przełęczy Glinne. Z przełęczy długi i malowniczy zjazd w kierunku Jeziora Orawskiego i Namestova, gdzie odbijam w lewo na zaporę. Gdy już kończę objeżdżać jezioro docieram do Trsteny skąd prostą szosą przez przejście graniczne w Chyżnym docieram do Jabłonki. Następnie kieruję się do Zawoi przez obie Zubrzyce (Dolną i Górną) mijając po drodze skansen gdzie kręcono Ogniem i Mieczem oraz wisienkę na torcie czyli przełęcz Krowiarki (1010 mnpm). Gdy osiągam ten najwyższy punkt wycieczki mam już długi zjazd wczasie którego podziwiam Zawoję, Skawicę, Maków Podhalański z wszystkimi pasmami je otaczającymi.

