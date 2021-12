Rowerem do 33 km od Wadowic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 11 - 12 grudnia?

Rowerem w okolicy Wadowic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Wadowic, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 11 grudnia w Wadowicach ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 12 grudnia w Wadowicach ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

🚲 Trasa rowerowa: Okolice Korbielowa

Stopień trudności: 2

Dystans: 49,24 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 294 m

Suma podjazdów: 1 226 m

Suma zjazdów: 1 062 m

Trasę dla rowerzystów z Wadowic poleca A.rz57

Rowery wypożyczamy w szczyrku na ul. Szczyrbok w pensjonacie Połonina. Rowery górskie w bardzo dobrym stanie i przyzwoitej klasy. Ruszamy niebieskim szlakiem rowerowym. Mapka nowiutkich szlaków w załączeniu. Trzeba przyznać, że przygotowano super szlaki, szutrowe z przystankami zadaszonymi i dobrze oznakowane. Szybko się okazuje, że szlak niebieski jest dla nas za wymagający (po dotychczasowych pieszych wspinaczkach). Jedziemy więc z powrotem do Korbielowa szlakiem czerwonym. Następnie do Krzyżowej, a stąd wąziutkim asfaltem do Sopotni Wielkiej i z powrotem do Korbielowa. Ponieważ zostało nam jeszcze trochę sił, więc wybraliśmy się jeszcze na granicę ze Słowacją i z powrotem.

Wypożyczenie rowerów kosztuje 30 zł za dzień lub 5 zł za godz. Kaski gratis.

Nawiguj