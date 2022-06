Rowerem do 33 km od Wadowic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 25 - 26 czerwca?

Wycieczki rowerowe z Wadowic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Wadowic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 37,79 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 399 m

Suma podjazdów: 1 218 m

Suma zjazdów: 1 225 m

Peanek poleca trasę rowerzystom z Wadowic

Świetna trasa, duże (miejscami) przewyższenia rekompensują genialne trasy zjazdowe ( dla hardt i dla fulla). Przede wszystkim pięknie.

Kolejno (na północ i wschód) szlakami z Kocierzy : Zielony do Błasiakówka (747mnpm), dalej czerwony (później czerwono żółty) i zielonym do Targoszów. Od tej pory czerownym Schroniska PTTK Leskowiec (890mnpm). Dalej czerwonym i powrót do Kocierzy zielonym od strony południowej.