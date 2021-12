Rowerem do 33 km od Wadowic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 grudnia?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Wadowic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 33 km od Wadowic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 grudnia w Wadowicach ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 19 grudnia w Wadowicach ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 90%.

🚲 Trasa rowerowa: Beskid Mały

Stopień trudności: 2

Dystans: 62,04 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 638 m

Suma podjazdów: 2 687 m

Suma zjazdów: 2 684 m

Rowerzystom z Wadowic trasę poleca JIMMYtm

Miało być całkowicie po górach, ale niestety burza zmusiła do kończenia na asfalcie.

zaczynamy z Góry Żar szlakiem czerwonym, potem klasyczna ósemka, czyli w miejscu łączenia szlaków przeskakujemy na zielony i wracamy czerwonym znów do łączenia, i tak na zmianę.

Trasa niezła, dużo podjazdów i zjazdów, jak to w Beskidzie Małym. Polecam dokończyć terenem, a nie jak u mnie, asfaltem :(

