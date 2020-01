Pogoda na niedzielę, 5 stycznia. Deszcz ze śniegiem

Synoptycy przewidują w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady śniegu, głównie w górach. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na południu województwa do 10 cm. Temperatura maksymalna od 0°C do 1°C, w rejonach podgórskich od -3°C do -1°C, wysoko w Beskidach od -10...