Przegląd tygodnia z 9.01.2022 w Wadowicach. Najważniejsze wydarzenia od 2.01 do 8.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Wadowice, 9.01.2022. 2.01 - 8.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Licytacje komornicze to okazje do kupienia domu, mieszkania lub działki poniżej wartości rynkowej. Takie oferty regularnie pojawiają się także w powiecie wadowickim. Prześledziliśmy licytacje komornicze w Wadowicach i okolicy, by sprawdzić jakie nieruchomości można wylicytować w styczniu 2022. Znaleźliśmy kilka interesujących ofert.

Jak to jest możliwe, że w czterech powiatach Małopolski zachodniej jest piątka "pierwszych dzieci 2022 r." - trzy dziewczynki i dwóch chłopców? Bo podwójne szczęście spotkało rodziców w Trzebini, którym urodziły się bliźniaki w chrzanowskim szpitalu. W innych naszych szpitalach, w Oświęcimiu, Olkuszu i Wadowicach, przyszło już tradycyjnie - po jednym pierwszym maluszku.