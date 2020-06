Przegląd tygodnia w Wadowicach, najważniejsze wydarzenia od 21.06 do 27.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Dwa lata temu odbył się ostatni Life Festival Oświęcim. Po dziewięciu edycjach impreza z przyczyn finansowych zniknęła z kalendarza największych festiwali w Polsce. Wielu wciąż wraca do niej jednak wspomnieniami i nadziejami, że to nie był ostateczny koniec.

Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska od lipca uruchamiają kina "pod chmurką". Imprezy będą się odbywać w reżimie sanitarnym. Co to oznacza?

Prezydent Andrzej Duda po wizycie na zalanych terenach w Małopolsce pozostawił za sobą nie tylko sporo krzepiących obietnic i zapewnień o pomocy poszkodowanym, ale też kilka zdjęć, które z pasją przerabiają na memy internauci. Prezydent w sztormiaku, rozglądający się za czymś w lesie, to czyste złoto. Zresztą, zobaczcie sami na kolejnych slajdach w galerii.

Christian Paul to jedno z najgorętszych nazwisk ostatnich dni w Polsce. W Wiadomościach TVP wystąpił jako amerykański projektant mody, oceniając - oczywiście pozytywnie - styl ubioru pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. Internauci szybko powiedzieli "sprawdzam" i okazało się, że publiczna stacja wykreowała - nomen omen - na kreatora mody osobę w branży zupełnie przypadkową. Skończyć musiało się w to jeden sposób - zalewem memów. Najlepsze z nich zobaczcie w galerii.

Ogłoszono zmiany personalne w Archidiecezji Krakowskiej. Kliknij w galerię i sprawdź do jakich roszad doszło w powiatach: chrzanowskim, wadowickim i oświęcimskim.

Śmieci napływające z potoków zanieczyszczają Jezioro Mucharskie. Urzędnicy winią za to okolicznych mieszkańców i grożą karami.

Takich zdjęć parków rozrywki w Małopolsce jeszcze nie widzieliście! Ich autorem jest paralotniarz Mirek Stecyk z Bielska Białej. Uchwycił na nich nie tylko Energylandię i Inwałd Park ale też okolicę. Są i stawy, żelazny most kolejowy i inne miejsca i szczegóły.

Przy pałacu w Rajsku k. Oświęcimia powstało Prywatne Muzeum Techniki Wojskowej. Dla miłośników militariów jest to spora gratka. W najbliższą sobotę, 27 czerwca, będzie okazja, aby zobaczyć tę niecodzienną kolekcję po raz pierwszy.

W piątek, 26 czerwca, w szkołach powiatu wadowickiego uczniowie odbierali świadectwa. Zakończenie roku szkolnego zorganizowano w reżimie sanitarnym. Poza szkołą uczniowie jednak nie do końca się do nich stosowali. Jak to wyglądało?

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który celowo potrącił psa w Biertowicach (pow. myślenicki). To 24-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego. Usłyszał już zarzut znęcania się nad zwierzętami, a prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru. Mężczyzna widząc idącego drogą czworonoga, najpierw zatrzymał się, a następnie z impetem ruszył i celowo wjechał w zwierzaka.

W niedzielę 28 czerwca odbędą się wybory prezydenckie. Sondaże wskazują na to, że do rozstrzygnięcia wyścigu o najważniejsze stanowisko w państwie konieczne będą dwie tury.