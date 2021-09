Przegląd prasy 9.09.2021 Wadowice, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wadowic

W czwartek (9.09.2021) na drodze krajowej nr 52 (Kraków - Bielsko) w Kleczy Dolnej k. Wadowic doszło do nietypowego zdarzenia. Pod słynnym wiaduktem w Kleczy Dolnej z najwyraźniej źle zabezpieczonej naczepy ciężarówki wysypały się kartony i śmieci. Droga była nieprzejezdna przez blisko godzinę, w tym czasie trwało sprzątanie kartonów z "krajówki". - To jak śmierć Hanki z M jak Miłość - komentowali kierowcy. Ten wiadukt na DK 52 jest pułapką dla kierowców, którzy często się tu klinują.

W piątek, 10 września, Wadowice zamykają punkt szczepień powszechnych. Powód: nie było chętnych, by szczepić się na koronawirusa.

Trwa budowa ścieżki rowerowej Wadowice – Jaroszowice, czyli pierwszego odcinka trasy VeloSkawa, który ma być częścią większej inwestycji: VeloMałopolska. Nowa ścieżka rowerowa w Wadowicach ma zostać oddana do użytku jeszcze w tym roku. Zobaczcie zdjęcia z budowy.

Prasówka 9.09 Wadowice: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Wadowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Podczas kolejnej, piątej już akcji „Zdrowe Wadowice” organizowanej przez NeuroCentrum Wadowice oraz wadowicki magistrat, mieszkańcy będą mogli wykonać szereg badań i skorzystać z porad medycznych. Co najważniejsze bezpłatnie!. Oferta jest bardzo szeroka, skierowania do dorosłych i dzieci. Zaznaczcie w kalendarzu – najbliższa niedziela (12 września 202 r.) w godz. od 10 do 17 w Parku Miejskim w Wadowicach.