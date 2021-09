Przegląd prasy 7.09.2021 Wadowice, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wadowic

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.09.2021, w Wadowicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Michał Wiśniewski z żoną Polą tańczą w Zatorze. W Scandinavia Resort & Marine nagrywają nowy teledysk [ZDJĘCIA]”?

📢 Michał Wiśniewski z żoną Polą tańczą w Zatorze. W Scandinavia Resort & Marine nagrywają nowy teledysk [ZDJĘCIA] Michał Wiśniewski przyjechał z żoną z Polą do Zatora. Tutaj w Scandinavia Resort & Marine popularny piosenkarz nagrywa swój nowy teledysk pt. "Zatańcz ze mną". Za plan zdjęciowy posłużyły m.in. kontenery morskie, które właściciele obiektu wypoczynkowego Scandinavia Resort & Marine zaadaptowali na apartamenty do wynajęcia.

📢 Nowość w podatkach i składkach zdrowotnych: 7.09.2021. Kto skorzysta, kto straci - etat, samozatrudnienie, emerytura, działalność Minister finansów Tadeusz Kościński poinformował, że projekt ustawy podatkowej, która ma być częścią Polskiego Ładu jest już gotowy. Główne założenia to zwiększenie kwoty wolnej w PIT z 8 tys. zł do 30 tys. zł oraz podniesienie drugiego progu podatkowego (32 proc. podatku) do 120 tys. zł. Te zmiany są akurat korzystne praktycznie dla wszystkich podatników. Ale jednocześnie ma nastąpić zmiana dotycząca składki na ubezpieczenie zdrowotne – przestanie ona być odliczana od podatku i podwyższona do 9 proc. dochodu. To sprawia, że dla wielu podatników obniżka podatków oznacza w praktyce zwiększenie danin publicznych.

📢 Hybrydowe paznokcie 2021 na co dzień: nudziaki z brokatem, cieliste ombre. Beżowe wzory na paznokcie - inspiracje PINTEREST 7.09.2021 Szukasz pomysłu na delikatny manicure na co dzień? Nudziaki to klasyk, który od lat nie wychodzi z mody. Kobiety uwielbiają kolor nude, ponieważ pasuje do każdego kształtu paznokci. Kwadratowe, okrągłe, migdałki, nieważne! Ten kolor zawsze się sprawdzi. Po drugie, zarówno krótkie jak i długie paznokcie będą wyglądać bosko w odcieniach nude. Manicure w cielistych kolorach zawsze prezentuje się modnie i elegancko. Stylizację paznokci możesz uzupełnić dodając brokatowe akcenty. Przygotowaliśmy TOP 20 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe z wykorzystaniem lakierów w kolorze nude. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Małopolska w liczbach 2021. W pięć lat postarzeliśmy się o… dwa lata. Ubywa osób w wieku produkcyjnym, wciąż rośnie odsetek kobiet Dokładnie 39 lat ma dziś przeciętny mężczyzna w Małopolsce. To o dwa lata więcej niż pięć lat temu. U kobiet średnia wieku jest wyższa – sięga już blisko 42 lat (wzrost o niecałe 2 lata od 2015 r.), a to dlatego, że Małopolanki żyją statystycznie o prawie siedem lat dłużej od Małopolan. I jest ich w naszym regionie zdecydowanie więcej niż mężczyzn: na koniec 2020 roku różnica wynosiła dokładnie 100 tys. osób (Małopolanek było 1755 tys., a Małopolan – 1655 tys.). Żeńska przewaga widoczna jest zwłaszcza w miastach: na 100 mężczyzn przypada tu ponad 110 kobiet, a w Krakowie czy Tarnowie – ponad 114, przy średniej wojewódzkiej – 106. A na wsi… rolnik szuka żony. Zaś pracodawcy coraz częściej nie mogą znaleźć pracowników: na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada już aż 66 w wieku nieprodukcyjnym – o 6 więcej niż pięć lat temu.

📢 Nieziemskie miejsca, w których istnienie ciężko uwierzyć. Gdzie są? Wyglądają niczym z innej planety Są takie miejsca na Ziemi, które wyglądają niczym z innej planety. Różowe jeziora, jaskinie lodowe czy strumienie lawy spływające wprost do oceanu - wszystko to scenerie, które można zobaczyć na własne oczy. Gdzie się znajdują? Niekiedy w najbardziej odległych zakątkach świata, czasem zaś na wyciągnięcie ręki. Przejdź do galerii, aby zobaczyć najbardziej niezwykłe miejsca na naszej planecie. To prawdziwe cuda natury!

