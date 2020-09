Przegląd prasy 7.09.2020 Wadowice, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wadowic

Są takie miejsca w każdym mieście, które lepiej omijać szerokim łukiem. Również w Wadowicach nie brakuje takich. Jeśli nie wszystkie, to z pewnością znakomita większość, została oznaczona na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zobacz, które to.

"Plan awaryjny"okazał się szczęśliwy dla Lanberry. Artystka z Warszawy wygrała konkurs "Premiery" podczas festiwalu Opole 2020. Uznanie zdobyła u jury profesjonalnego, które to właśnie jej wykonanie uznało za najciekawsze spośród 10 piosenek prezentowanych w konkursie. Lanberry szykuje płytę, która ukaże się 23 października 2020 r.

Do groźnego wypadku doszło w poniedziałek (7 września) w Wadowicach.

32–latek z Wadowic nie dość, że przywłaszczył sobie pojazd z pizzeri, w któek iedyś pracował, to na dodatek policjanci znaleźli przy nim narkotyki. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Maciej N., kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu na trzy miesiące. Oprócz niego na miesiąc za kratki trafią także jego brat Krystian N. oraz pasażer busa Mateusz C. Pobytu w areszcie uniknie za to Oliwia P., pasażerka busa. Łącznie w sprawie śmieci Anny Karbowniczak zatrzymano pięć osób.