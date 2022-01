Przegląd prasy 28.01.2022 Wadowice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wadowic

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek (27.01.2021) na drodze wojewódzkiej nr 781 prowadzącej z Zatora do Andrychowa, w miejscowości Gierałtowice. Opel astra uderzył tam w przydrożne drzewo. Kierowca został zakleszczony w pojeździe. By go przetransportować do szpitala, wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, kierowca zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Droga została zablokowana.