Przegląd prasy 26.06.2020 Wadowice, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wadowic

Takich zdjęć parków rozrywki w Małopolsce jeszcze nie widzieliście! Ich autorem jest paralotniarz Mirek Stecyk z Bielska Białej. Uchwycił na nich nie tylko Energylandię i Inwałd Park ale też okolicę. Są i stawy, żelazny most kolejowy i inne miejsca i szczegóły.

Śmieci napływające z potoków zanieczyszczają Jezioro Mucharskie. Urzędnicy winią za to okolicznych mieszkańców i grożą karami.

Mam podwójne, polskie i włoskie obywatelstwo. Jedną nogą mieszkam w Polsce, drugą – we Włoszech. Na włoskim rynku, na którym notabene jestem doceniany i rozpoznawalny na ulicy, czuję się dumnym Polakiem. Ale moja dusza jest rozpołowiona – połowa należy do Włoch, druga połowa jest polska. Sumienie mam czyste - czuję się usprawiedliwiony, żyjąc z podwójną duszą, ponieważ to usprawiedliwienie zapewnia mi dziś zjednoczona Europa

W piątek, 26 czerwca, w szkołach powiatu wadowickiego uczniowie odbierali świadectwa. Zakończenie roku szkolnego zorganizowano w reżimie sanitarnym. Poza szkołą uczniowie jednak nie do końca się do nich stosowali. Jak to wyglądało?

Można powiedzieć, że się epidemia tli i że może to się dziać jeszcze miesiącami czy latami. Polaków jest 38 milionów, a kontakt z koronawirusem miał jak dotąd mniej niż jeden procent populacji. To oznacza, że ponad 99 procent populacji nie jest zakażona. Innymi słowy, my w całej swojej masie nie byliśmy zakażeni. W tym tempie, jakie jest teraz, ta pandemia może więc trwać miesiącami – mówi dr hab. Ernest Kuchar, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii