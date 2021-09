Przegląd prasy 21.09.2021 Wadowice, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wadowic

Prasówka Wadowice 21.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Od dzisiaj, 21 września Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, jako pierwszy w Małopolsce, przystąpił do przeprowadzenia trzeciej fazy badania klinicznego pod nazwą „Zastosowanie amantadyny w zapobieganiu progresji i leczeniu objawów COVID-19 u pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2”. Pomoże w tym szpital w Suchej Beskidzkiej. Udział gminy do testów zgłosił burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, ale ostateczna zgoda należy do pacjentów.