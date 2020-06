Przegląd prasy 19.06.2020 Wadowice, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wadowic

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.06.2020, w Wadowicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolizja za kolizją na drogach powiat wadowickiego”?

Prasówka Wadowice 19.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolizja za kolizją na drogach powiat wadowickiego Więcej ostrożności i uwagi zalecają wadowiccy policjanci. Zwłaszcza, kiedy pada deszcz i drogi są śliskie. W piątek (19 czerwca) warunki na drogach powiatu wadowickiego nie były najlepsze i doszło do kilku kolizji. W jednej z nich uczestniczył policyjny radiowóz. 📢 Ceny mieszkań będą spadać o 5–7 proc. rocznie? Tak ocenia firma Emmerson Evaluation Pojawiła się kolejna prognoza spadków cen mieszkań. Według ekspertów obniżki mogą potrwać nawet kilka lat. 📢 Matura GEOGRAFIA 2020 - termin, arkusz CKE, odpowiedzi. Jakie zadania były na maturze rozszerzonej z geografii? 19.06 Matura rozszerzona z geografii odbyła się 19 czerwca o godzinie 9:00, trwała 180 minut. - Bardzo dużo było zadań z hydrologii, związanych z rzekami, morzami. To było zaskoczenie, nie spodziewałam się ich w aż tak wielkim zakresie – mówiła nam Małgorzata Chmielowska z XI LO w Krakowie. Te zadania nawiązywały np. do tematów zlodowacenia. Inne dotyczyło z kolei cech doliny rzecznej w określonym miejscu, które było pokazane na mapie. Zobacz co było na rozszerzonej geografii, co zaskoczyło uczniów i jakie zadania się pojawiły. Po egzaminie z opublikujemy dla Was ARKUSZE CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI.

📢 Wybory prezydenckie 2020. Jak głosujemy w Wadowicach? Wyniki 1. tury wyborów - czego się spodziewać? Za nami 2. tura wyborów prezydenckich 2020 w Wadowicach. Sprawdź wyniki głosowania w Twojej miejscowości. Czy rozkład głosów w Wadowicach jest zbliżony do wyników ogólnopolskich? Na którego kandydata najchętniej głosowali Twoi sąsiedzi?Nasze zestawienie pozwoli ci również porównać frekwencję wyborczą w całym kraju i w Wadowicach podczas 2. tury wyborów prezydenckich 2020. 📢 Kolejni zakażeni i ozdrowieńcy w Małopolsce zachodniej W piątek (19 czerwca) poznaliśmy szczegóły sytuacji epidemiologicznej. Jak informuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie na podstawie raportu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 13 osób. W tej grupie są m.in. mieszkańcy powiatu wadowickiego i chrzanowskiego. W powiatach olkuskim i oświęcimskim nie ma kolejnych zakażeń.

📢 Niemcy. Papież Benedykt XVI odwiedził swojego brata Georga Ratzingera, który jest ciężko chory. "To może być ich ostatnie spotkanie" „Być może po raz ostatni dwaj bracia, Georg i Joseph Ratzinger, spotkali się na tym świecie” - powiedział rzecznik diecezji Regensburg Clemens Neck. Papież Benedykt XVI poleciał z Watykanu do Niemiec, by odwiedzić brata. 📢 O tych wpadkach z kampanii wyborczej nie zapomnimy Kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. Z okazji zbliżających się wyborów prezydenckich 2020 przypominamy wpadki wyborcze, których nie udało się uniknąć kandydatom. Na pewno nikt ich nie planował, ale za sprawą tych wydarzeń było o nich głośno. Sprawdź wpadki wyborcze kandydatów na prezydenta w galerii zdjęć. 📢 Żony i partnerzy kandydatów na prezydenta RP. Wybory prezydenckie bez nich byłyby nudne. Kim są partnerki i partnerzy kandydatów? Pomimo pandemii koronawirusa kampania wyborcza trwa. Nie można ją nazwać radosną, ale na pewno jest fascynująca i pełna napięcia. Kandydaci na prezydenta robią wszystko, co w ich mocy, żeby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Nie od dziś wiadomo, że ważnym elementem każdej kampanii prezydenckiej są towarzysze życia chętnych do rządzenia. Żony, partnerki i partnerzy kandydatów są „wykorzystywani” w mediach na całym świecie. Nie inaczej jest na polskim podwórku. Co wiemy o partnerach i partnerkach kandydatów na prezydenta?

📢 Święto Małopolski w papieskim muzeum w Wadowicach. Będą gry dla dzieci W najbliższy weekend Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zaprasza na mini grę muzealną „Przygoda w wadowickim Muzeum”. Każde dziecko, które 20 i 21 czerwca odwiedzi progi domu rodzinnego papieża będzie miało okazję do wzięcia udziału w grze muzealnej z nagrodami. Impreza odbędzie się w specjalnym reżimie sanitarnym. 📢 Tak powstaje ścieżka rowerowa w Wadowicach. Zobacz zdjęcia i film Po wielu latach oczekiwań ruszyła budowa sieci tras rowerowych w Wadowicach. Do końca przyszłego roku w tym mieście powstanie 6,5 kilometra tras dla rowerzystów. 📢 Szczęśliwi rodzice Antosia otrzymali pięć tysięcy złotych Anna i Jakub Celejowie z Zatora, rodzice Antosia, pierwszego mieszkańca województwa małopolskiego, urodzonego w 2020 r. otrzymali od samorządu województwa małopolskiego pięć tysięcy złotych. Chłopczyk urodził się w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu kwadrans po północy. Ważył 3300 gramów i mierzył 56 centymetrów.

📢 Turystyka w Małopolsce na pewno się podniesie - mówi TOMASZ URYNOWICZ, wicemarszałek Województwa Małopolskiego Ten sezon turystyczny będzie inny, głównie z tego powodu, że będziemy mieli więcej okazji, aby poznać najbliższe nam okolice - mówi TOMASZ URYNOWICZ, wicemarszałek Województwa Małopolskiego 📢 Pogoda na 19 czerwca. Piątek burzowy w całym kraju. Na wschodzie możliwe trąby powietrzne W piątek w całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu i burze (10-30 mm). Lokalnie może spaść grad. W Małopolsce termometry pokażą 16 st. C w Nowym Targu do 24 st. C w Krakowie, Tarnowie i Chrzanowie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, wschodni i północno-wschodni. W porywach burzowych może osiągnąć do 90 km/h. Na wschodzie mogą wystąpić lokalne trąby powietrzne do 120 km/h.

