Przegląd prasy 18.06.2020 Wadowice, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wadowic

Sprawdziliśmy co aktualnie ma do zaoferowania wadowicki pośredniak. Jakich rąk do pracy brakuje w powiecie wadowickim? W galerii zdjęć znajdziecie listę ofert pracy.

Nagła i zaskakująca decyzja polskiego rządu o wydłużeniu zakazu lotów do Wielkiej Brytanii, Szwecji i Portugalii oburzyła tysiące Polaków nie tylko dlatego, że muszą odwołać planowane podróże, anulować bilety i rezerwacje w hotelach, ale też z uwagi na zbliżające się wybory prezydenckie. Zakaz wprowadzono nocą w dzień po zakończeniu rejestracji do wyborów – ma on obowiązywać co najmniej dwa dni po wyborach. Wedle obecnego stanu prawnego, mnóstwo osób nie będzie mogło z tego powodu uczestniczyć w głosowaniu.

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.