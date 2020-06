Przegląd prasy 17.06.2020 Wadowice, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wadowic

Samochód osobowy wjechał pod pociąg na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Barwałdzie Średnim k. Kalwarii Zebrzydowskiej. Rannego kierowcę odwieziono do szpitala. Według policji to on ponosi winę za spowodowanie tego wypadku.

Z wykorzystaniem Google Street View - funkcji Google Maps i Google Earth, wyruszyliśmy w wirtualną podróż ulicami Andrychowa do lat 2012- 2013. Wtedy to miasto wyglądało lepiej? Jak bardzo się zmieniło? Kliknijcie w galerię i sami oceńcie.

Wojewoda małopolski zwiększył limit dzików do odstrzału w powiecie wadowickim. Tutejsi rolnicy są zadowoleni, bo stada tych zwierząt grasujące po polach to prawdziwa plaga.

W środę 17 czerwca uczniowie klas ósmych przystąpili do egzaminu z matematyki. Na zdających matematykę w drugim dniu egzaminu ósmoklasisty czekało ponad 20 zadań. Na ich rozwiązanie mieli 100 minut. Uczniowie stwierdzali po egzaminie, że zadania zamknięte (wyboru odpowiedzi a, b, c,d) generalnie były proste, a spośród otwartych większość była trudna, ale do rozwiązania. Nikola z SP nr 10 w Krakowie uważa, że pytania na tegorocznym egzaminie z matematyki były proste. - Z geometrii, na objętość, wydawały mi się w miarę proste. Trzeba było obliczyć np. objętość sześcianu. Była podana podstawa, wysokość, trzeba było znać wzór i obliczyć. Dużo było zadań na potęgi, gdzie trzeba było wiedzieć, kiedy się dodaje, kiedy odejmuje się potęgi. Pytania otwarte, tekstowe były dość proste, w głowie by się to policzyło Co było na egzaminie ósmoklasisty? U nas znajdziecie ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE matematyki.