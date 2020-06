Przegląd prasy 16.06.2020 Wadowice, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wadowic

We wtorek (16 czerwca) w samo południe, były komendant straży pożarnych w Chrzanowie i Oświęcimiu st.bryg. Piotr Filipek, został Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Zastąpił na tym stanowisku st.bryg. Marka Bębenka, który po 39 latach pracy pożegnał się ze służbą pożarniczą.

Ośrodek Molo w Osieku to jedne z najpopularniejszych miejsc letniego wypoczynku w Małopolsce zachodniej. W piękne, letnie dni przewijają się tam setki osób. Panie często zdjęcia ze swojego pobytu w Osieku publikują na Instagramie. Okazja do odwiedzenia letnich basenów i wykonania nowych zdjęć będzie już w sobotę 20 czerwca. Na ten dzień planowano otwarcie sezonu.

Zamki to znacznie więcej niż tylko piękne, stare mury. Oto najciekawsze takie budowle w Polsce. Może warto odwiedzić je na żywo?

Egzamin 8-klasisty 2020. Ósmoklasiści we wtorek o godz. 9 rano przystąpili do egzaminu z języka polskiego. Z lektur na egzaminie - w części testowej - pojawiło się "Quo Vadis". W kolejne dwa dni czekają ich natomiast egzaminy z: matematyki oraz wybranego przez nich języka obcego.

Wiesz, gdzie głosować w Wadowicach podczas wyborów prezydenckich 2020? Każda zameldowana osoba ma prawo oddać głos tylko w wyznaczonym lokalu wyborczym. Aby uniknąć kursowania po Wadowicach 28.06.2020 sprawdź, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos w 1 turze wyborów prezydenckich 2020. Pamiętaj, aby do lokalu wyborczego w Wadowicach zabrać ze sobą maseczkę. Postaraj się wybrać porę, gdy przy urnach nie będzie tłumów.

28 czerwca 2020 r. odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Gorąca atmosfera polityczna – związana m.in. z pandemią koronawirusa oraz niecodzienną kampanią wyborczą sprawia, że nasza uwaga związania z głosowaniem przekierowuje się nie zawsze tam, gdzie trzeba. Polityczne hasła kandydatów to jedno, a kompetencje prezydenckie zapisane w ustawach to drugie. Nie zapominajmy o tym, co – zgodnie z polskim prawem – może Prezydent RP. W artykule znajdziesz podsumowanie kompetencji prezydenckich – weź je pod uwagę w dniu, w którym pójdziesz na głosowanie.

Już w czerwcu większość znanych i lubianych sieciówek organizuje wielkie wyprzedaże, podczas których można naprawdę upolować rzeczy w okazyjnej cenie. Produkty przecenione są nawet o 60 procent! Sprawdź, w jakich sklepach są największe obniżki i jakie rzeczy są przecenione.