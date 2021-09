Przegląd prasy 15.09.2021 Wadowice, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wadowic

Jacek Stuglik z Andrychowa zasłynął występem w kulinarnym show TVP Bake Off - Ale ciacho!. Był wtedy skromnym nauczycielem, ale sukces w tym programie sprawił, że otworzył w Andrychowie cukiernię. To, co tam teraz serwuje, zbulwersowało ostatnio część mieszkańców. Sami zobaczcie.

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty i miejscy radni proszą rząd o zrekompensowanie gminie utraconych dochodów w kwocie 5 mln 128 tys. zł tytułem wpływów z PIT za 2021 rok. Żeby mieć pieniądze na inwestycje i remonty samorząd musiał zaciągnąć 6 mln zł kredytu.