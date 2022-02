Przegląd prasy 12.02.2022 Wadowice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wadowic

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.02, w Wadowicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Największa rzeźba miejska stoi we Wrocławiu. Poznajcie bliżej dolnośląską atrakcję – pociąg do nieba”?

Prasówka Wadowice 12.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Największa rzeźba miejska stoi we Wrocławiu. Poznajcie bliżej dolnośląską atrakcję – pociąg do nieba Wiedzieliście, że we Wrocławiu stoi największa rzeźba miejska Polski? Pociąg do nieba to instalacja, która waży 82 tony i sięga 21 metrów. Znajdziecie ją na placu Strzegomskim. Jej autorem jest Andrzej Jarodzki. Dlaczego pociąg do nieba stoi we Wrocławiu? Przybliżamy dzisiaj tę nietypową atrakcję.

📢 Małopolska Numer 112 ratuje życie, ale często jest nadużywany. Z czym dzwonią mieszkańcy? W małopolskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego rocznie operatorzy odbierają ok. 1,5 mln zgłoszeń, z czego aż 60 proc. to zgłoszenia fałszywe, głuche i niezasadne. Mieszkańcy dzwonią m.in. po numer PIN, by zamówić taksówkę albo zapytać o pogodę.

📢 Wadowice. Licytacje komornicze domów i działek. Zobacz, jakie nieruchomości trafią pod młotek [LUTY - MARZEC 2022] Licytacje komornicze to okazje do kupienia domu, mieszkania lub działki poniżej wartości rynkowej. Takie oferty regularnie pojawiają się także w powiecie wadowickim. Prześledziliśmy licytacje komornicze w Wadowicach i okolicy, by sprawdzić jakie nieruchomości można wylicytować w lutym 2022. Znaleźliśmy kilka interesujących ofert.

Prasówka 12.02 Wadowice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Wadowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Raport koronawirusowy z 11 lutego 2022 r. Mniej zakażeń w Małopolsce zachodniej, ale osiem zgonów Ministerstwo Zdrowia dzisiaj (11.02.2022) poinformowało o 35 777 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce, z czego 32 109 osoby zakaziły się pierwszy raz a 3 668 ponownie. Jest też 290 przypadków śmiertelnych z ostatniej doby. Poniżej dane z powiatów oświęcimskiego, wadowickiego, chrzanowskiego i olkuskiego.

📢 Kalendarzyk imprez sportowych w Małopolsce - 11-13 lutego 2022 Terminarz wybranych zawodów sportowych rozgrywanych w Małopolsce od piątku 11 lutego do niedzieli 13 lutego 2022 r. 📢 Wstęp do Ojcowskiego Parku Narodowego może być płatny. Podobnie jak do innych parków w kraju. Jest taki projekt ustawy Pojawił się projekt ustawy o parkach narodowych, który mówi o pobieraniu opłat za wstęp do wszystkich takich parków. Nie ominęłoby to także Ojcowskiego Parku Narodowego, jednego z 23 takich miejsc w Polsce. Założenia nowych rozwiązań zamieszczono na stronach Rządowego Centrum Legislacji. A Ministerstwo Klimatu i Środowiska jako wnioskodawca nowych rozwiązań w ramach konsultacji społecznych oczekuje uwag w tym temacie. 📢 Matty Cash zaprosił nowego trenera reprezentacji Polski na sernik. „Szef powiedział, że smakowało niesamowicie” Matty Cash, piłkarz reprezentacji Polski oraz angielskiego klubu Aston Villa, od niedawna obywatel naszego kraju, zaprosił nowego selekcjonera Biało-Czerwonych, Czesława Michniewicza, na sernik. Dotrzymał słowa i wręczył słodki prezent osobiście. „Czy w serniku zaklęta jest jakaś taktyka na Rosję?" - dopytują się internauci.

📢 Koronawirus. Naukowcy podali kilka czynników, które zwiększają ryzyko powikłań po COVID-19 Piąta fala koronawirusa wywołana wariantem Omikron charakteryzuje się bardzo dużą liczbą nowych zakażeń. Wiele osób boi się nie tylko o to, że zachoruje na COVID-19 ale także, że po pokonaniu infekcji będą musieli zmierzyć się z powikłaniami. Okazuje się, że są pewne czynniki, które zwiększają to ryzyko. Naukowcy wytypowali kilka przesłanek, które mogą świadczyć o tym, że osoba zakażona koronawirusem będzie miała powikłania po chorobie

