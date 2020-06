Przegląd prasy 11.06.2020 Wadowice, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wadowic

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.06.2020, w Wadowicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Prognoza na piątek, 12 czerwca. Będzie upalnie, ale mogą pojawić się burze”?

Prasówka Wadowice 11.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Prognoza na piątek, 12 czerwca. Będzie upalnie, ale mogą pojawić się burze W piątek zachmurzenie zmienne. Przelotny deszcz i burze (10-30 l/m2 opadu, porywy wiatru 60-90 km/h, miejscami grad). W Małopolsce temperatura maksymalna wyniesie 21 st. C w Nowym Targu do 31 st. C w Tarnowie. W Krakowie i Chrzanowie termometry pokażą 30 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, ze wschodu. Ciśnienie waha się, w południe, w Warszawie 996 hPa. 📢 Wieprz. Samochód uderzył w drzewo. Wśród rannych niemowlę Do groźnego wypadku doszło w czwartek (11 czerwca) na drodze w Wieprzu (pow. wadowicki). Ranne zostały dwie osoby, w tym kilkumiesięczne dziecko.

📢 Eksperci: Te filmy to samo zło. To spotkało mieszkańca Olkusza 46-letni białostoczanin prowadzi swój kanał wideo pod nazwą “Major Suchodolski”. W sieci cyklicznie pojawiają się filmy z jego udziałem. Jak jest odurzony, jak zasypia, jak przeklina. Jego kanał jest bardzo popularny wśród dzieci. Ich rodzice alarmują policję. Efekt? "Major" został raz ukarany. Mandatem za zaśmiecanie środowiska. Bo w rezerwacie pozostawia po sobie butelki, reklamówki i inne śmieci. 📢 Procesja Bożego Ciała w Wadowicach. Pandemia nie wystraszyła wiernych [ZDJĘCIA] Boże Ciało w Wadowicach. Na pl.Jana Pawła II ustawiono w czwartek, 11 czerwca, cztery ołtarze i w taki własnie sposób odprawiano tutaj procesję. Uczestniczyło w niej wielu mieszkańców Wadowic. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Uwaga! Nadciągają burze z gradem. IMGW wydało ostrzeżenie dla Małopolski Synoptycy przestrzegają przed burzami z gradem. W czwartek (11 czerwca) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia. Ostrzeżenie to dotyczy całej Małopolski.

📢 Koronawirus Małopolska. Wciąż przybywa zakażonych [PORANNE DANE] Jak informuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, w czwartek (11 czerwca) rano liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w Małopolsce wynosi 1461, co daje wzrost o 9 osób od wczorajszego wieczora. W przeciągu doby w województwie małopolskim przybyło 19 nowych zakażeń. Nie zmieniła się natomiast liczba zgonów - w Małopolsce wynosi 40. WSSE poinformowała również o kolejnych ozdrowieńcach - jest już ponad tysiąc wyleczonych osób w naszym regionie. 📢 Ponad milion bezrobotnych w Polsce, a pracodawcy desperacko potrzebują cudzoziemców. Ukraińcy zaczynają wracać Choć liczba bezrobotnych w Polsce przekroczyła pod koniec maja milion, przedsiębiorcy z kilku branż, a także rolnicy z utęsknieniem czekają na masowy powrót Ukraińców i innych cudzoziemców. Prawie nikt nad Wisłą nie chce wykonywać niektórych prac. Największe braki pracowników są w budownictwie, logistyce, przetwórstwie spożywczym oraz na plantacjach najpopularniejszych owoców.

📢 Które baseny w Małopolsce zachodniej będą otwarte? Przygotowaliśmy listę Od 6 czerwca 2020, w związku ze zniesieniem kolejnych obostrzeń w dobie pandemii koronawirusa, rząd pozwolił na otwarcie basenów. To jednak nie oznacza otwarcia obiektów sportowych we wszystkich miastach zachodniej Małopolski. Jeśli chcesz się dowiedzieć, gdzie w regionie wybrać się na basen, przejdź do galerii. 📢 Kolejne cztery osoby z powiatu wadowickiego zakażone koronawirusem

