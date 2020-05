Przebudowa dróg gminnych w Kalwarii Zebrzydowskiej zgodnie z planem

Na ul. Broniewskiego drogowcy modernizują odcinek ok. 500-metrowy. Po zakończeniu robót droga ta zmieni się nie do poznania. Najważniejsza zmiana będzie dotyczyła odcinka od Placu Targowego do ul. Kolejowej, który stanie się drogą jednokierunkową, przybędzie też miejsc parkingowych. W najbliższym czasie ul. Broniewskiego zostanie wyłączona z ruchu.