Prasówka Wadowice 8.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wadowicach nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Wadowice 8.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Podczas kolejnej, piątej już akcji „Zdrowe Wadowice” organizowanej przez NeuroCentrum Wadowice oraz wadowicki magistrat, mieszkańcy będą mogli wykonać szereg badań i skorzystać z porad medycznych. Co najważniejsze bezpłatnie!. Oferta jest bardzo szeroka, skierowania do dorosłych i dzieci. Zaznaczcie w kalendarzu – najbliższa niedziela (12 września 202 r.) w godz. od 10 do 17 w Parku Miejskim w Wadowicach.