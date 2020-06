Prasówka Wadowice 8.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wadowicach nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Wadowice 8.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej, Pomorzu i w Wielkopolsce pogodnie. Poza tym przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie opady gradu. W Małopolsce temperatura maksymalna wyniesie od 17 st c. w Nowym Targu do 22 st. C w Krakowie, Tarnowie i Chrzanowie. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 90km/h, północny.

W poniedziałek rozpoczęły się tegoroczne matury. Z powodu pandemii koronawirusa zdawano je w rygorze santiarnym. Zobaczcie jak to w praktyce wyglądało.

Zarząd powiatu wadowickiego chce, by rzecznik Finansów Publicznych przyjrzał się wydatkom szpitala powiatowego. Starosta Eugeniusz Kurdas podejrzewa, że była dyrektor tej placówki źle zarządzała pieniędzmi.