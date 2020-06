Prasówka Wadowice 7.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wadowicach nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Wadowice 7.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W Wieprzu, na ulicy Wadowickiej, doszło do niecodziennego zdarzenia. Samochód osobowy wylądował na...drzewie.

W poniedziałek zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z opadami deszczu do 5-30mm oraz burzami na wschodzie, południu i w centrum kraju. Temp. maks. od 15°C w rejonie Zatoki Gdańskiej, 20°C w centrum kraju do 27°C na Podlasiu. Wiatr na wschodzie południowy, poza tym północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 90km/godz.

Szpitale w Małopolsce zachodniej wzbogacą się o dodatkowy sprzęt, środki ochrony oraz nowe karetki dzięki dofinansowaniu w ramach pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Wsparcie to ma wspomóc działalność placówek zdrowia w trudnych czasach pandemii koronawirusa.