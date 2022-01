Prasówka Wadowice 6.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wadowicach nie minęło Cię nic ważnego

W Łączanach (pow. wadowicki) doszło do nietypowej akcji ratunkowej. Do Wisły, tu przy wodnej elektrowni, wpadły dziki. Dwa z nich uratowali strażacy.

Dobrze znane prawie wszystkim lastryko w wielkim stylu powróciło do wnętrz i szybko stało się istotnym elementem ich aranżacji. Nowoczesne terrazzo atrakcyjnie prezentuje się zarówno w kuchni, jak i łazience nie tylko jako oryginalne wykończenie ścian i podłóg, ale również jako nietuzinkowy motyw w dekoracyjnych dodatkach. Dowiedź się, jak zaaranżować lastryko we wnętrzu, żeby stało się jego modną i designerską ozdobą.

Orszaki to już tradycja związana ze Świętem Trzech Króli. Po mszy mędrcy w całej Polsce wyruszą w symboliczną drogę do Jezusa, któremu złożą dary. Wraz z nimi w barwnym pochodzie uczestniczyć będą zwierzęta i mieszkańcy. W wielu miejscach w Polsce widowiska odbędą się z zachowaniem dystansu; są jednak te, które zrezygnowały z organizacji. Zobaczcie, gdzie odbędą się Orszaki Trzech Króli 2022!

Jeśli szukacie pomysłu, jak ciekawie spędzić nadchodzący weekend w Wadowicach i najbliższej okolicy, spieszymy z podpowiedzią. Sprawdź nasz przegląd najciekawszych imprez, miejsc, wydarzeń i atrakcji w mieście i powiecie wadowickim od 6 do 9 stycznia 2022 r. Zobacz propozycje przechodząc do naszej galerii zdjęć. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Dofinansowanie do 400 zł miesięcznie przysługuje od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna. Od 1 kwietnia będzie można składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dofinansowanie, które rodzice otrzymają z wyrównaniem.