Prasówka Wadowice 30.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wadowicach nie minęło Cię nic ważnego

Kryminalni na terenie jednej z andrychowskich posesji zabezpieczyli kilkadziesiąt pojemników różnego rodzaju substancji chemicznych mogących służyć do stworzenia materiałów wybuchowych. W tej sprawie zatrzymali 61-letniego mężczyznę. Jak twierdził, substancje chemiczne były mu potrzebne, by... przepłaszać nornice. Grozi mu do dwóch lat więzienia.

W Wadowicach powstanie nowy budynek Państwowej Straży Pożarnej. Gmina Wadowice przekazała Skarbowi Państwa działkę przy ulicy Błonie. To właśnie w tym miejscu ma powstać nowa jednostka. Została jedynie kwestia finansowa. Jak informuje poseł Filip Kaczyński pieniądze na ten cel zostały już wpisane do rządowych planów.