Prasówka Wadowice 30.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wadowicach nie minęło Cię nic ważnego

W Małopolsce znajdziemy wiele zakątków, gdzie bez problemu można zażyć zimnej kąpieli w grupie zawodowców. Takie spotkania organizują kluby morsa, tych jest kilkanaście w naszym województwie. Prócz takich klasyków, jak Bagry czy Zalew Kryspinów są inne miejscówki, rzut beretem do Krakowa, a częstujące nas przy tym boskimi widokami. Tam też spotkamy prawdziwie zaprawionych w boju morsów! Przejdź do galerii i sprawdź najlepsze lokalizacje do uprawiania morsowania. PS. Polecamy również zapoznać się z naszym poradnikiem, dotyczącym morsowania. To rozrywka nie dla wszystkich!