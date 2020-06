Prasówka Wadowice 25.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wadowicach nie minęło Cię nic ważnego

Christian Paul to jedno z najgorętszych nazwisk ostatnich dni w Polsce. W Wiadomościach TVP wystąpił jako amerykański projektant mody, oceniając - oczywiście pozytywnie - styl ubioru pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. Internauci szybko powiedzieli "sprawdzam" i okazało się, że publiczna stacja wykreowała - nomen omen - na kreatora mody osobę w branży zupełnie przypadkową. Skończyć musiało się w to jeden sposób - zalewem memów. Najlepsze z nich zobaczcie w galerii.

W Małopolsce wciąż przybywa zakażonych koronawirusem, ale rośnie też liczba pacjentów, którzy już go pokonali. Jest ich już ponad 1000, a każda z nich to potencjalny dawca osocza, które może uratować życie innym chorym na COVID-19. Do tej pory w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie wykonano 23 zabiegi pobrania osocza od 19 ozdrowieńców.

Przesądy związane z narodzinami dziecka są znane od dawna. Jedni w to wierzą, drudzy mówią, że to głupoty, ale i tak przywiązują czerwoną wstążkę do wózka. Lista zabobonów związana z niemowlakiem jest naprawdę długa.

Rafał Trzaskowski podczas wizyty w Ostrołęce skomentował wyjazd prezydenta Andrzeja Dudy do Waszyngtonu. Stwierdził, że spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem miało „przede wszystkim doraźny charakter kampanii wyborczej”. Odniósł się także do pomysłu budowy elektrowni jądrowej i Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Samochód ciężarowy przewożący płynny asfalt zjechał z drogi i wpadł do rowu. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej 44 w Brzezince pomiędzy Oświęcimiem a Krakowem. Kierowców czekają utrudnienia. Ruch w tym miejscu do godz. 14 odbywać się będzie wahadłowo.

W czwartek od Zatoki Gdańskiej po Mazury, Suwalszczyznę i Podlasie będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze pojawią się przelotne opady deszczu i burze (20-50 mm). Lokalnie może spaść grad. Temperatura maksymalna w Małopolsce wyniesie od 21 st. C w Nowym Targu do 25 st. C w Oświęcimiu i Wadowicach. W Krakowie, Tarnowie i Chrzanowie termometry pokażą 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni. W porywach burzowych może osiągnąć do 90 km/h.