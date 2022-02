Prasówka Wadowice 19.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wadowicach nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Wadowice 19.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Uwaga, weekend znów zapowiada się na niespokojny. Niż Eunice dotrze do Polski, a IMGW ostrzega: w całym kraju znów pojawi się silny wiatr. Najmocniej powieje w północno-zachodniej części kraju (najwyższy stopień zagrożenia), ale w Małopolsce mogą wystąpić podobne zjawiska jak w ostatni czwartek. W Tatrach powieje nawet do 130 km/h. Ostrzeżenie 2. stopnia dla Małopolski obowiązuje od północy do godz. 18 w sobotę.