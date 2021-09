Prasówka Wadowice 17.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wadowicach nie minęło Cię nic ważnego

Narodowe Centrum Kultury zaakceptowało projekt konwersji cyfrowej Wadowickiego Centrum Kultury. WCK otrzyma grant w wysokości 140 000 złotych. Jeszcze w tym roku sale Muzeum Miejskiego i domu kultury będą dostosowane do realizowania wydarzeń online na profesjonalnym poziomie. - To będzie skok technologiczny - zapowiada Piotr Wyrobiec, dyrektor WCK.

Sieci handlowe zaczęły omijać zakaz handlu w niedzielę. Zirytowało to burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Ormantego. Włodarz apeluje do rządu o zaostrzenie przepisów, a w liście otwartym do premiera Mateusza Morawieckiego pisze nawet o pracownikach sklepów "przykutych łańcuchem do kas sklepowych". Dziś wieczorem okazało się, że Sejm przymknął furtkę, pozwalającą na swobodne przekształcanie sklepów w placówki pocztowe. Na zmiany jednak poczekamy.