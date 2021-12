Prasówka Wadowice 14.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wadowicach nie minęło Cię nic ważnego

Klubowicze po przerwie spowodowanej koronawirusem powrócili do najlepszej (tak wielu sądzi) dyskoteki w Polsce, czyli klubu Energy 2000 w Przytkowicach. Drugi weekend weekend grudnia 2021 upłynął w rytmach hip-hopu i szalonej nocy pań. Gościem był niesamowity Kizo. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Byliście grzeczni w tym roku? Jeśli nie, Święty Mikołaj zna miejsce, w którym takie huncwoty jak Wy mogą się nieźle zabawić. To unikalny jarmark bożonarodzeniowy dla dorosłych, Santa Pauli w Hamburgu, przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia. Wśród atrakcji „apteka grzanego wina”, pokazy striptizu i bardzo nietypowe karaoke.

Strażacy przyjechali na ratunek, po sygnałach, że łabędź przymarzł do tafli lodu na jednym ze stawów we Frydrychowicach w gminie Wieprz (pow. wadowicki). Okazało się, że nic mu nie jest. Mamy zdjęcia z tej nietypowej akcji.

Święta Bożego Narodzenia to czas pełen radości i rodzinnej miłości. Jest to jedna z najlepszych okazji, aby spędzić więcej czasu z bliskimi, złożyć im jak najlepsze życzenia na nadchodzący Nowy Rok. Święta jest to również czas na kultywowanie tradycji, spośród których są też takie związane właśnie ze składaniem życzeń. Zobacz najpiękniejsze życzenia i wierszyki świąteczne.

Smog w Wadowicach, Oświęcimiu, Olkuszu i Chrzanowie. W miastach naszego regionu normy jakości powietrza są obecnie znacznie przekroczone. Jak wygląda stan powietrza, patrząc na punkty badania zanieczyszczeń na mapie Airly? Kliknij w naszą galerię i sprawdź jakość powietrza w swoim mieście.