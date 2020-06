Prasówka Wadowice 10.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wadowicach nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.06.2020, w Wadowicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Które baseny w Małopolsce zachodniej będą otwarte? Przygotowaliśmy listę”?

Prasówka Wadowice 10.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Które baseny w Małopolsce zachodniej będą otwarte? Przygotowaliśmy listę Od 6 czerwca 2020, w związku ze zniesieniem kolejnych obostrzeń w dobie pandemii koronawirusa, rząd pozwolił na otwarcie basenów. To jednak nie oznacza otwarcia obiektów sportowych we wszystkich miastach zachodniej Małopolski. Jeśli chcesz się dowiedzieć, gdzie w regionie wybrać się na basen, przejdź do galerii. 📢 Kolejne cztery osoby z powiatu wadowickiego zakażone koronawirusem 📢 Wybierz imię dla policyjnej maskotki, pod patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie 8 marca 2020 zaprezentowano nową maskotkę małopolskiej policji, przedstawiającej policjantkę. Wybór płci pięknej na maskotkę nie jest przypadkowy, bo w tym roku mundurowi świętują 95-lecie policji kobiecej oraz 30-lecie policyjnych związków zawodowych. Nowa maskotka, rzecz jasna, musi mieć imię, dlatego ogłoszono konkurs.

📢 Nowe wytyczne GIS dla przedszkoli. Reżim sanitarny trudny do utrzymania. Niektóre przedszkola są zamykane przez koronawirusa Od 4 czerwca obowiązują nowe wytyczne GIS dla przedszkoli. W grupach może przebywać więcej dzieci, zmniejszono też dystans między nimi. Już wcześniejszy reżim sanitarny w przedszkolu trudno było utrzymać, a teraz nie jest łatwiej. 📢 Matura 2020 ANGIELSKI: arkusz zadań CKE. "Angielski był mega łatwy" (matura z j. angielskiego p. podstawowy) 10.06.20 Matura 2020 ANGIELSKI. W środę 10 czerwca uczniowie przystąpili do matury z j. angielskiego. - Najłatwiejsza matura z angielskiego jaką widziałam - czytamy na Twitterze. Tradycyjnie, jak co roku na początku egzaminu z języka angielskiego były zadania słuchowe. Na podstawie 2-3 nagrań trzeba zaznaczyć poprawną odpowiedź. Później maturzyści mierzyli się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie i pracę nad tekstem. W dalszej części egzaminu pojawiają się też zadania dotyczące przyporządkowania paragrafu-tytułu do odpowiedniego akapitu. Mamy już arkusz zadań CKE.

📢 Jak pościć? Zdrowa głodówka w 6 łatwych krokach Zdrowa czy nie? Głodówka to kuracja, która słusznie budzi wiele kontrowersji. Wszystko zależy jednak od tego, jak przebiega. Oto najważniejsze pytania o to, w jaki sposób przeprowadzić zdrową głodówkę, wraz z odpowiedziami wyznaczającymi plan działania. 📢 Matura 2020. Matematyka też z przeciekiem tematów? CKE zgłasza sprawę na policję Matura 2020 będzie się kojarzyła ze zmianą terminu i… z przeciekami. Najpierw zamieszanie wywołało podejrzenie, że przed maturą z polskiego wyciekły tematy rozprawek. Drugiego dnia egzaminów padło podejrzenie, że również pytania z matury z matematyki wyciekły przed egzaminem. CKE zapowiedziała zgłoszenie sprawy na policję.

📢 Jak odkazić mieszkanie i dlaczego warto to zrobić? Odkażenie mieszkania to ważny krok mający na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się szkodliwych, chorobotwórczych zarazków. Obecnie, gdy możliwości przemieszczania się w przestrzeni publicznej nie podlegają tak surowym restrykcjom jak na początku pandemii, na ubraniach i butach można przynieść do domu nie tylko koronawirusa. Dlatego zwłaszcza teraz, gdy liczba nowych zakażeń rośnie, warto poczynić odpowiednie kroki i regularnie dezynfekować nie tylko ręce, ale i mieszkanie. Praktyczne wskazówki odnośnie odkażania znajdują się w poniższym poradniku.

📢 Słowacja otwiera granice, ale nie dla Polski. Koronawirus u nas wciąż ma się zbyt dobrze Koronawirus na Słowacji odpuścił, a kraj znosi większość obostrzeń nałożonych na czas pandemii. Jedną ze zmian jest ponowne otworzenie granic dla 16 państw, o czym we wtorek poinformował Igor Matovicz, premier Słowacji. Na liście nie ma jednak Polski.

📢 Atrakcje turystyczne na Mazowszu dla rodzin z dziećmi Województwo mazowieckie ma do zaoferowania wiele miejsc na spędzenie wolnego czasu z dzieckiem. Warszawa i jej okolice zapraszają do odwiedzin, bo właśnie tu możemy zapewnić dzieciom i dorosłym moc atrakcji. Co zobaczyć oprócz muzeów, parków linowych oraz zoo? Atrakcji turystycznych na Mazowszu dla rodzin z dziećmi jest bardzo dużo. Prezentujemy najciekawsze miejsca turystyczne, do których warto się wybrać. Z pewnością każde dziecko i dorosły świetnie się będzie bawił.

📢 Atrakcje turystyczne Mazowsza, które zwiedzisz na rowerze Atrakcje turystyczne Mazowsza są dostępne zarówno dla początkujących rowerzystów, jak i bardziej zaawansowanych kolarzy i cyklistów. Jeżeli zastanawiasz się, gdzie pojechać na weekend, z pewnością zainteresują cię perły centralnej Polski. Przedstawiamy atrakcje turystyczne na Mazowszu, które warto zobaczyć w pierwszej kolejności. 📢 Białostoczanka: Rządową aplikację chwalą boty! ProteGO Safe to aplikacja stworzona pod nadzorem Ministerstwa Cyfryzacji, która ma pomóc Polsce w walce z koronawirusem. Na wtorkowej konferencji prasowej została przedstawiona przez Marka Zagórskiego i Łukasza Szumowskiego w swojej najnowszej wersji. Minister zdrowia zapowiedział, że jeśli będziemy używać aplikacji ProteGO Safe, obostrzenia nie będą musiały wracać. Z kolei na Twitterze rządową aplikację do monitorowania epidemii koronawirusa promowały… boty. 📢 Tomasz Grabowski będzie dzięki Waszym głosom w 9. edycji MasterChefa W poniedziałek (8 czerwca) zakończył się ostatni etap głosowania internautów o ostatnie miejsce w programie kulinarnym MasterChef . Po zaciętej, trwającej do końca walce trzecim uczestnikiem 9. edycji programu MasterChef został Tomasz Grabowski.

📢 Prognoza na środę, 10 czerwca. Kolejny deszczowy dzień W środę zachmurzenie będzie zmienne. Na wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu i burze (10-30 mm). Lokalnie może spaść grad. Istnieje 30 proc. prawdopodobieństwo wystąpienia trąb powietrznych na wschodzie kraju. W Małopolsce temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C w Nowym Targu do 24 st. C w Krakowie, Tarnowie i Chrzanowie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północny. W porywach burzowych może osiągnąć do 60-90 km/h.

